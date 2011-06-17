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Yaşam

LYS ADAYLARINA "GÖRSEL UYGULAMA" ÖRNEĞİ ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 21:32

-LYS ADAYLARINA "GÖRSEL UYGULAMA" ÖRNEĞİ ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - ÖSYM, Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) girecek adayların cevap kağıtlarını doğru kodlamalarına yardımcı olmak için "Görsel Uygulama Örneği" hazırladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 18-19 ve 25-26 Haziran 2011'da yapılacak 2011-LYS'lerde, "Her Adaya Farklı Soru Kitapçığı" uygulaması yapılacağından, her testin soru kitapçık numarasının cevap kağıtlarının üzerindeki ilgili alana doğru yazılması ve doğru kodlanmasının büyük önem arz ettiği bildirildi. Bu nedenle adayları LYS öncesi bir kez daha bilgilendirmek amacıyla kısa bir uygulama örneği hazırlandığı belirtildi.  Adaylar, uygulamanın videosuna ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

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