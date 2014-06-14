LYS 4 Sosyal Bilimler Sınavı sona erdi

Üniversiteye geçiş sınavlarının ikinci aşaması olan ve alan derslerinden oluşan Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS)’nin Sosyal Bilimler Sınavı (LYS 4) sona erdi. LYS-4, Türkiye'de 81 il merkeziyle Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Sınava, 431 bin 97 aday katıldı. Tek oturumda uygulanan sınav, 135 dakika sürdü.

LYS-4'te, tarih, coğrafya-2 ve felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testleri yer aldı. Tarih testinde 44 soru için adayları 65 dakika süre verildi. Adaylara, coğrafya-2 testindeki 14 soru için ise 20 dakika cevaplama süresi verildi. Felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinde ise 32 soru için adaylara 50 dakika cevaplama süresi tanındı.

Sınavlar, yarın yapılacak LYS-1 ve LYS-5 ile devam edecek. LYS-1 saat 10.00'da başlayacak ve 135 dakika sürecek. LYS-5 ise 14.30'da başlayacak ve 120 dakika sürecek.

LYS-2, 21 Haziran Cumartesi ve LYS-3 ise 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

LYS'lere başvuran adayların, 744 bin 562’si Matematik Sınavı (LYS-1), 388 bin 361’i Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) , 751 bin 454'ü Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) , 431 bin 97’si Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) ve 70 bin 767’si Yabancı Dil Sınavı'na (LYS-5) girecek.