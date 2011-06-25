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Yaşam

LYS 3 SONA ERDİ ANKARA (A.A)

25 Haziran 2011 15:14

-LYS 3 SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 25.06.2011 - Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) sona erdi. LYS-3, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Sınava 679 bin 639 aday katıldı. Tek oturumda uygulanan sınav 120 dakika sürdü. Sınavda 80 soru sorulan öğrencilere, Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1 testleri yöneltildi. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soru için 85 dakika süre; Coğrafya-1 testinde ise 24 soru için 35 dakika süre verildi. Testler ayrı soru kitapçıklarında yer alırken ve tek cevap kağıdı kullanıldı. Adayların çoğunluğu, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabah erken saatlerden itibaren sınav yerlerine geldi. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından arandı. Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil eden özel görevliler sınav salonlarını dolaşarak, gereken bütün önlemleri aldı. LYS'ler yarın yapılacak LYS-2 Fen Bilimleri Sınavı ile tamamlanacak.

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