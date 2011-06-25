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Yaşam

LYS 3 BAŞLADI ANKARA (A.A)

25 Haziran 2011 13:16

-LYS 3 BAŞLADI ANKARA (A.A) - 25.06.2011 - Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı'nın (LYS) Edebiyat-Coğrafya Sınavı (LYS-3) başladı. LYS-3, Türkiye'de 81 il merkeziyle Lefkoşa'da saat 10.00'da yapılmaya başladı. Sınava 679 bin 639 aday katılıyor. Tek oturumda uygulanacak sınav, 120 dakika sürecek. Sınavda adaylara toplam 80 soru yöneltilecek. LYS-3'te, Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1 testleri yer alacak. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soru bulunacak ve 85 dakika süre verilecek. Coğrafya-1 testinde ise 24 soru sorulacak, 35 dakika süre verilecek. Testler ayrı soru kitapçıklarında bulunacak ve tek cevap kağıdı kullanılacak. Adayların çoğunluğu, kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabah erken saatlerden itibaren sınav yerlerine geldi. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve detektörle arandı. Adaylar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtuldu.     Salondaki görevliler adayların tek tek kimlik kontrollerini yaptı. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlattı. Daha sonra soru kitapçıkları, kalem, silgi dağıtıldı. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başladı. Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa tuvalete dahi gitmek için salondan çıkmaları yasak olacak. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday, bir daha sınav salonuna alınmayacak. Sınav sırasında ÖSYM'yi temsil edecek özel görevliler sınav salonlarını dolaşacaklar, gerekli gördükleri taktirde belge ve kimlik kontrollerini yeniden yapacakları, gereken bütün önlemleri alacaklar.

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