LYS-2 fen bilimleri sınavı sona erdi

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı kapsamında fen bilimleri alanında yapılan ve saat 10.00'da başlayan LYS-2, saat 12.15'te sona erdi.

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilen LYS-2'de adaylar başarılı olabilmek için ter döktü.

Sınav tek oturumda uygulandı ve adaylara 135 dakika süre verildi.

Adaylara, LYS-2'de biyoloji, fizik ve kimya testleri için 30'ar soru soruldu ve her test için 45'er dakika cevaplama süresi tanındı.

Adaylar başvurularına göre, bugün saat 14.30'da yabancı dil alanındaki LYS-5'e, yarın ise edebiyat-coğrafya alanındaki LYS-3'e girecek.