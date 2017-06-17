T24 LogoT24 Logo
Eğitim

LYS-2 fen bilimleri sınavı sona erdi

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı kapsamında fen bilimleri alanında yapılan ve saat 10.00'da başlayan LYS-2, saat 12.15'te sona erdi

17 Haziran 2017 15:36

Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı kapsamında fen bilimleri alanında yapılan ve saat 10.00'da başlayan LYS-2, saat 12.15'te sona erdi.

Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirilen LYS-2'de adaylar başarılı olabilmek için ter döktü. 

Sınav tek oturumda uygulandı ve adaylara 135 dakika süre verildi.

Adaylara, LYS-2'de biyoloji, fizik ve kimya testleri için 30'ar soru soruldu ve her test için 45'er dakika cevaplama süresi tanındı.

Adaylar başvurularına göre, bugün saat 14.30'da yabancı dil alanındaki LYS-5'e, yarın ise edebiyat-coğrafya alanındaki LYS-3'e girecek.

ETİKETLER

LYSsona erdiÖSYM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24