Lyon'un Kerem Aktürkoğlu teklifini Galatasaray yeterli bulmadı

Galatasaray'da sezona damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu için Fransa'nın Olimpik Lyon takımının resmi bir teklif yaptığı bildirildi. Ancak Galatasaray'ın teklifi yeterli bulmadığı ifade edildi.



Fransa'dan BUT'un haberine göre; Lyon, bu sezon defalarca kez izlediği Kerem Aktürkoğlu için masaya oturdu. Lyon'un Kerem için ilk görüşmede 7 milyon Euro önerdiği, Galatasaray'ın ise 15 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi düşünmeyeceği belirtildi.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile görüşen pazarlık heyeti, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de ilgilendiği Kerem'in transferine bir an önce nokta koymak istediği de vurgulandı.

Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon oynadığı 48 resmi maçta 12 gol atıp 9 asist yaptı.