Lyon tarih yazdı, Manchester City'yi evine yolladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki son çeyrek final maçında Manchester City ile Lyon karşılaştı. Fransız ekibi Maxwell Cornet ve Moussa Dembele'nin (2) golleriyle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi ve Bayern Münih'in rakibi oldu. Man City'nin tek sayısı Kevin De Bruyne'den geldi.

Juventus'un ardından bir diğer favori Manchester City'yi de elemeyi başaran Lyon, 2019-10 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde son dört takım arasına kalmayı başardı. Son olarak 2015-16 sezonunda yarı final gören Manchester City'nin bu organizasyondaki başarı hasreti ise gelecek sezona taşındı. Pep Guardiola'nın takımı Kupa 1'de üç sezondur çeyrek finalde takılıyor. Öte yandan bir önceki sezon da City'ye karşı gruplarda mücadele eden Lyon, rakibiyle oynadığı üç maçı da kaybetmemiş oldu.