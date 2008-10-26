Lyon puan dağıtıyor!.



Fransa Ligue 1'in 10. hafta karşılaşmasında şampiyonluk kovalayan Lyon, Auxerre deplasmanına konuk oldu ve mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.



İki takımın da sayısız gol fırsatından yararlanamadığı mücadelede, Lyon'lu futbolcu Keita'nın bir şutu da üst direkten döndü.



Ligde iki hafta önce Rennes'e deplasmanda 3-0 yenilen, geçtiğimiz hafta da evinde Lille ile 2-2 berabere kalan Lyon, bu sonucun ardından kazanamama serisini üç maça çıkardı. Lyon'u en son 2000 yılında deviren Auxerre ise rakibini bir kez daha mağlup edemedi. O sezon oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Auxerre, ardından Lyon ile oynadığı 17 maçı da kazanamamış oldu.



Bu sonucun ardından Lyon ligdeki puanını 21'e yükseltirken, Auxerre 12 puana yükseldi.



Fransa Ligue 1'de bol bol beraberlik yaşanan gecenin toplu sonuçları ise şöyle:



Auxerre 0-0 Lyon

Le Havre 2-1 Valenciennes

Lille 2-2 Caen

Lorient 3-0 Nantes

Nice 2-2 Bordeaux

Rennes 2-2 Le Mans



