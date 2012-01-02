Lyon, F.Bahçe'li iki oyuncuya göz dikti

T24 - Fransız ekibi, Fenerbahçe’nin iki kanat oyuncusu Stoch ve Dia için girişimlerini hızlandırdı. Ülke basını Lyon’un Stoch için 7 milyon euroyu gözden çıkardığını, transferlerin her an bitebileceğini yazdı.





Fransızlar’ın ünlü kulübü O.Lyon’un Stoch ve Dia için yeni bir teklif hazırlığı içinde olduğu iddia edildi. Fransız basını, ekonomik krizle boğuşan Lyon’un özellikle Stoch için kesenin ağzını açtığı ve Fenerbahçe’ye 7 milyon euroluk bir teklif götüreceğini yazdı. Stoch için Lyon’un ciddi olduğunun da altını çizen gazeteler, Fransız kulübünün Stoch ile birlikte Dia’yı da transfer edebileceğine dikkat çekti. Lyon’un Dia’da zorluk çekmeyeceğini hatırlatan gazeteler, Fenerbahçe’nin bu oyuncuya ilgisinin bittiğini ve takımda sürekli yedek olarak sahaya çıktığını hatırlattı.





Bu arada Fenerbahçe, kadrosuna katacağı yabancı golcü için çalışmalarını sürdürürken, hafta içinde transferi bitirmek ve açıklamak için yoğun çaba harcıyor. Teknik Direktör Kocaman’ın listesindeki oyunculardan Santoslu Borges ile anlaşmaya varıldığı, bu transferin daha iyi bir golcü olan Luis Fabiano’nun durumundaki gelişmelere göre şekilleneceği belirlendi. Luis Fabiano’yu almak için kulübü Sao Paulo yöneticileri ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe Yönetimi, ünlü oyuncunun Türkiye’ye gelmeyi kabul etmesi için çalışmalar yürütüyor. Sarı-lacivertliler sezon başında Galatasaray’ın da talip olduğu Luis Fabiano’nun ve kulübünün ikna olmaması halinde kiralık formülünü devreye sokacak.



