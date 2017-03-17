"Lyon, 'Çıka çıka Beşiktaş mı çıktı?' diye üzülüyordur"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımının UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olimpik Lyon ile eşleşmesiyle ilgili olarak "Lyon da diyordur ki, 'Çıka çıka Beşiktaş mı çıktı?' Onlar da mutlu değildir. Erken final oynanacak" dedi.

Siyah beyazlılar ilk maçı 13 Nisan'da deplasmanda oynayacak.

Eşleşmeyi değerlendiren Çebi şunları söyledi:



"Lyon da diyordur ki, 'Çıka çıka Beşiktaş mı çıktı?' Onlar da mutlu değildir. Erken final oynanacak.Kötümser değilim, Beşiktaş çok güçlü takım. En iyi iki takım karşılaştı. Taraftarımız, zevkli Lyon maçı seyredecek burada"

Güntekin Onay:

Beşiktaş yarın Lyon ile oynasaydı...

NTV Spor yorumcusu Güntekin Onay da, Lyon'un "çok formda bir takım olduğunu" belirterek, "Beşiktaş yarın Lyon ile oynasaydı şansı olmazdı, ama nisan ayında ne olur bilemiyorum. Türk takımlarının Fransa takımlarına şansı tutuyor" ifadesini kullandı.