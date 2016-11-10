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Spor

Lyon Başkanı, Alex Morgan'a göz koydu!

Jean-Michel Aulas, Orlando Pride forması giyen kadın futbolcuya twitter hesabından mesaj yolladı

10 Kasım 2016 13:54

Avrupa’nın en başarılı kadın futbol takımlarından birine sahip olan Lyon’da başkan Jean-Michel Aulas sosyal medya üzerinden transfer hareketine geçti.

Lyon Başkanı Aulas, güzelliği ile de dikkat çeken Amerika Kadın Milli Futbol Takımı’nın en önemli isimlerinden Alex Morgan’a olan hayranlığını gizlemeyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sporx’te yer alan habere göre; NWSL ekiplerinden Orlando Pride forması giyen Alex Morgan’a sosyal medya üzerinden transfer baskısı yapan Jean-Michel Aulas son olarak geçtiğimiz günlerde de benzer bir mesaj paylaştı.

 

"Güzel bir stadyumda forma giyebilirsin"

 

Jean-Michel Aulas birkaç ay önce twitter hesabından Alex Morgan’ı da etiketleyerek, “Lyon, Avrupa’nın en iyi kadın futbol takımı” mesajını paylaştı. Kısa bir süre sonra Aulas yine Alex Morgan’ı etiketleyerek, “Sen de Avrupa’nın en iyi takımında, çok güzel bir stadyumda forma giyebilirsin” mesajını attı.

Sosyal medyada güzel futbolcuya baskısı sürdüren başkan son olarak “Senin hakkında düşündüğüm en önemli şey; en iyi kulüp olan Lyon ile FIFA’nın en iyi futbolcusu olursun” sözleri oldu.

Orlanda Pride forması giyen Alex Morgan bu mesajlara henüz cevap vermezken, Lyon’un güzel ve aynı zamanda başarılı olan futbolcuya transfer ısrarını sürdürmeye devam ediyor.

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Alex MorganJean Michel AulasOrlando Pride

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