LVZ: Yeni bir Romanya mı doğuyor?

Saarbrücker Zeitung Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin sadece Bavyera eyaletinde teşkilatı olan ‘kardeş partisi' Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) 2017 genel seçimlerinde Angela Merkel'in başbakan adaylığını ‘destekleme' kararını ele alıyor. CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer partisi adına, CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in başbakan adaylığını desteklediklerini açıklamıştı.

"Bavyera Kralı daha önce Başbakan Merkel'a karşı öfkelendirdiği seçmeni tekrar geri kazanmaya çalışıyor. Belki de Seehofer'in kendi siyasi kariyeri, seçimlere kadar geçecek sürede onun bunu ne kadar gerçekleştireceğine bağlı olacak. Siyasi ayrılıkların adamı olmayan asabi Bavyeralının yine de sağı solu belli olmaz. Merkel da bunu biliyor. Merkel çoktan bunun en zor seçim mücadelesi olacağını söylemişti. Bu kehanetinin meşru olduğu ortada."

Ulusal gazetelerden Süddeutsche Zeitung’da da aynı konuya ilişkin şu satırlar dikkat çekiyor:

"17 ay boyunca Seehofer, Merkel'i eleştirdi durdu. Merkel’in başbakan adaylığını neden destekleme kararı aldı o halde? Seehofer bunu şöyle açıkladı "Bunu Almanya'nın iyi durumda olmasına dayandırdım. Bir diğer neden de bütün dünya bir değişimden geçiyor." Bu nedenle istikrar temsili deneyimli bir başbakana ihtiyaç olduğunu söyledi. İşte siyaset bu kadar basit olabiliyor. Şimdi her iki partiden de duyduğumuz yanıt şu; görüş ayrılığından çok ortak nokta mevcut. Bu bir matematik, aslında bir güç aritmetiği. Ama çok da tutkulu olduğu söylenemez."

Berliner Zeitung'da yer alan yorumda ise Romanya'da hükümetin geniş protesto gösterileri üzerine yolsuzluğa bulaşan siyasetçilerin yargılanmasını zorlaştıran kararnameden vazgeçmesi değerlendiriliyor.

"İlk bakışta protestolar başarılı oldu. Hükümet kararnameyi geri çekti. Ancak ikinci kez bakıldığında başarıdan bahsetmek pek mümkün görünmüyor. Çünkü Romanya hükümeti, uymakla yükümlü oldukları sistemin kuralları konusunda hala ikna olmamış durumda. Açıkça görülüyor ki demokrasinin kuralları ve anlamı, Romanya’da temsilciler tarafından değil, temsil edilenler tarafından kavranmış durumda."

Basın turumuzu Leipziger Volkszeitung’un aynı konuya ilişkin yorumu ile noktalıyoruz.

"Bugün Romanya’daki hükümetin adı sosyal demokrat ama self-servis dükkânı gibi iş yapıyor. Parti Başkanı Liviu Dragnea bizzat yolsuzluk nedeniyle cezaya çarptırıldı. Onu ve diğerlerini hapse girmekten kurtarmak adına hükümet yolsuzluk suçlarının takibatını 45 bin eurodan itibaren başlatmayı istedi. Ancak protestoları hesaba katmamışlardı. Şimdi toplanan kalabalıklar açıkça masayı yeniden temizlemek istiyor. Yeni bir Romanya mı doğuyor?"

©Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Seda Sezer Bilen