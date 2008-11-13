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Spor

Luyindila böyle istedi

Fransa Lig Kupası'nda Nancy ile karşılaşan Paris Saint Germain evinde 2-0 kazanarak kupada çeyrek finale yükseldi.

13 Kasım 2008 02:00


Fransa Lig Kupası'nda Nancy ile karşılaşan Paris Saint Germain evinde 2-0 kazanarak kupada çeyrek finale yükseldi.

PSG'ye turu getiren isim ise 30 ve 36. dakikalarda attığı goller ile Peguy Luyindula oldu. PSG'nin çeyrek finaldeki rakibi ise kupada geçen sene finalde mağlup ettiği takım olan Racing Lens oldu.

Öte yandan PSG'de Luyindula'nın ilk golünde pası veren isim ise F.Bahçe'den sezon başı kiralık olarak Fransız ekibine transfer olan Mateja Kezman'dı. Salı günü Lyon'un ikinci lig ekiplerinden Metz'e elendiği kupada çeyrek final maçları 13 Ocak'ta oynanacak. Kupada Çarşamba gecesi oynanan diğer maçta ise Le Havre Rennes'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Nice'in rakibi oldu.



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