Lütfi Elvan: Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan , üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışının etkili olduğunu belirterek "Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 6,7'lik artış kaydetmesiyle iligili değerlendirmede bulundu.

Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu.

Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz."