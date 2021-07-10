Lütfi Elvan, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönem mi açıyor?

Prof. Dr. Aydın Ayaydın

Türkiye ekonomisinin küresel sistemle bağları güçlü olup özellikle Türk-Amerikan ilişkileri ülkemizin ekonomisi üzerinde çok önemli etkiye sahiptir.

Bu nedenle İtalya’da yapılan G20 Bakanlar toplantısını bekleniyor, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen ile gerçekleştireceği görüşme çok merak ediliyordu.

Nihayet bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüştü.



Toplantı sonrası hemen telefona sarılarak ülke ekonomisi için çok önemli olan bu görüşme hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan beyden, birinci ağızdan bilgi almak istedim. Sağolsun Bakan Bey, her zamanki nezaketi ve samimi tavrı ile toplantının çok olumlu ve yapıcı bir şekilde gerçekleştiğini, her iki bakan için de güzel bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Öyle anladım ki, iki ülke arasındaki ticaret, yatırımların teşviki, uluslararası vergilendirme ve iklim değişikliği gibi pek çok önemli konuda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş ve iyi bir diyalog kanalı işlemiş. Hazine ve Maliye Bakanı sayın Elvan’ı uzun süredir tanıyan ve yıllarca onunla Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mesai yapan biri olarak, bu görüşmelerden umutluydum. Zira Bakan Elvan’ın yapıcı, kararlı ve önceliklerini iyi belirleyen, sonuç odaklı yaklaşımına defalarca şahit olmuştum. O yüzden görüşmelerin böyle geçmesini bekliyordum şahsen.

G20 ekonomi bakanları toplantısındaki temasların ve özellikle de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile yapılan görüşmenin ülke ekonomisine orta ve uzun vadede önemli etki edeceğini düşünen biri olarak temasları takip etmeye devam ediyorum.

Türk-Amerikan ilişkilerinde son dönemde yaşanan olumsuzlukların Türkiye ekonomisine nasıl yansıdığını, ekonomimizi nasıl olumsuz etkilediğini hepimiz yaşadık ve gördük. Artık Türkiye ile Amerika arasında karşılıklı anlayış ve ülkelerin kendi çıkarlarına saygılı bir yeni dönemin başlamasının vakti geldi de geçiyor. Son dönemde iki ülke arasında yaşanan olumsuzluklar olmakla birlikte, ABD de Türkiye’nin ulusal çıkar ve hassasiyetlerine saygı duyacak ve ikili ilişkilerde bunları gözetecektir.

İki ülke arasındaki ilişkiler siyasi alanda bu anlayış temelinde yeniden dizayn edildiğinde emin olunuz ki ekonomi alanındaki pek çok şey hızlıca gerçekleşecektir. Türkiye’nin siyasal ve ekonomik iklimi de bunu gerektirmektedir.

Türkiye ekonomisi açısından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın özellikle önem verdiği yatırım, istihdam ve üretim alanlarında ABD’nin gerek doğrudan gerekse de dolaylı çok büyük etkisi bulunmaktadır.



Gerek ABD ile birebir ticari ilişkilerin getireceği katma değer, finansal ilişkilerin getireceği döviz girdisi gerekse de ABD ile iyi ilişkiler içinde olmanın getirdiği uluslararası ekonomik avantaj Türkiye ekonomisine ciddi katkı yapacaktır. Döviz açığı bulunan, düzenli olarak cari açık veren bir ülke olarak dışarıdan düzenli, düşük maliyetle dolar bulmanın en önemli koşulu ABD ilişkilerin seyridir herşeyden önce. Küresel sisteme fazlasıyla entegre olmuş Türkiye ekonomisi için ABD ile olan ekonomik ilişkiler hayati önem arz etmektedir.

İşte sorumluluk makamında biri olan ve bu hayati önemi bilen biri olarak sayın Elvan’ın, bu temaslara ve özellikle ABD Hazine Bakanı ile olan görüşmeye özel önem atfettiğini, sıkı şekilde hazırlandığını öngörebiliyordum. Yanılmadım. Aldığım ilk bilgiler de beni bu ülkenin ekonomisi için mutlu etti.

Umut ediyorum ki, sayın Elvan’ın bu gayretleri sonucunda Türkiye ve Amerika arasındaki ekonomik ilişkiler her geçen gün daha da yakınlaşır. Böylesi bir durumun etkilerini ülke ekonomisinin her alanında göreceğimizden, özellikle de kısa vadede döviz kurları üzerinde göreceğimizden şüphe duyulmamalı. Türkiye ekonomisinin bunlara, bu tip başarılı temaslara acil ihtiyacının olduğunu düşünen biri olarak sonuçları izlemeye devam edeceğimi belirtmek isterim.