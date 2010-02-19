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Yaşam

'Lütfen soy beni' demeden...

Sanal âleme o an nerede bulunduğunuzu yazarken bir kez daha düşünün!

19 Şubat 2010 02:00

T24 -Sanal âleme o an nerede bulunduğunuzu yazarken bir kez daha düşünün! ‘PleaseRobMe’ (Lütfen Soy Beni) adlı bir internet sitesi, insanların bu sitelere bıraktığı notlar sayesinde o anda boş olan evlerin adreslerini ortaya çıkarıp yayımlıyor.

İnternette yerini yazma, 'Lütfen Soy Beni' gelir!

Sitenin Hollandalı kurucuları, amaçlarının internette özel yer bilgisi paylaşmanın zararlarına dikkat çekmek olduğunu söylüyor. Site, oyuncuların gerçek yerlerine dayanan online oyun ‘Foursquare’i temel alıyor, nerede olduğunu otomatik olarak Twitter’da da paylaşan oyunculardan bilgi topluyor. Kurucularından Boy Van Amstel, her şeyin o ve arkadaşının Twitter’da dolaşırken, giderek daha fazla ‘Foursquare’ notu gördüklerini fark etmeleriyle başladığını söylüyor. “İnsanlar evlerini ya da arkadaşlarının evlerini işaretleyip adres paylaşıyor, böylece ne kadar çok şey açıkladıklarının farkında değiller” diyen Amstel’le iki arkadaşı siteyi dört saatte kurmuş. “Temelde bir Twitter araması, yeni bir şey değil” diyen Amstel, etik tartışma başlatan sitelerinin aktif kalacağını, çünkü amaçlarının suç işletmek değil, uyarmak olduğunu söylüyor.

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