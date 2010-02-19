'Lütfen soy beni' demeden...

T24

Sitenin Hollandalı kurucuları, amaçlarının internette özel yer bilgisi paylaşmanın zararlarına dikkat çekmek olduğunu söylüyor. Site, oyuncuların gerçek yerlerine dayanan online oyun ‘Foursquare’i temel alıyor, nerede olduğunu otomatik olarak Twitter’da da paylaşan oyunculardan bilgi topluyor. Kurucularından Boy Van Amstel, her şeyin o ve arkadaşının Twitter’da dolaşırken, giderek daha fazla ‘Foursquare’ notu gördüklerini fark etmeleriyle başladığını söylüyor. “İnsanlar evlerini ya da arkadaşlarının evlerini işaretleyip adres paylaşıyor, böylece ne kadar çok şey açıkladıklarının farkında değiller” diyen Amstel’le iki arkadaşı siteyi dört saatte kurmuş. “Temelde bir Twitter araması, yeni bir şey değil” diyen Amstel, etik tartışma başlatan sitelerinin aktif kalacağını, çünkü amaçlarının suç işletmek değil, uyarmak olduğunu söylüyor.