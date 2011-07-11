'Lütfen Mustafa Balbay'ın adını okuyun!'

T24 - CHP milletvekilleri yemin ederken İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın isminin okunmaması yeni bir tartışmaya neden oldu. Söz alan CHP Grup Başkanvekili İnce, Balbay ve Haberal'ın isimlerinin okunmasını istedi.



Meclis Genel Kurulu'nu yöneten Sadık Yakut'un "Sayın milletvekillerinin tutuklu olarak yargılanmalarının devam ettiği TBMM’ye bildirilmiştir. Bu nedenle sayın milletvekilleri yemin etmek için kürsüye davet edilmemiştir" sözleri üzerine Muharrem İnce, söz alarak birleşimi yöneten Yakut'a itiraz etti ve CHP İzmir milletvekili Mustafa Balbay’ın isminin okunmasını istedi.



Kürsüye gelen CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, şunları söyledi:



"Biz TBMM’yi boykot etmedik, yaptığımız protesto değildir. Meclis’i protesto etmek haddimiz değildir. Biz bir toplumsal duyarlılık istedik, milletin iradesine saygı istedik. Biz milletin haklarına sahip çıktık. 2002 yılında millet iradesinden söz edenler, muhtar bile olamaz denmesine rağmen CHP’nin desteğiyle Başbakanlık yolu açıldığında bize teşekkür edenler aradan geçen 9 yılda bunu unuttu. Biz arkadaşlarımıza ayrıcalık istemiyoruz. Yemin edilmesi engellendiği gibi adlarının okunması da engelleniyor. Lütfen Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal’ın adlarını okuyunuz, Engin Alan’ın da adını okuyunuz. Yemin etmeye gelemeyen milletvekillerini adlarını okumaya mecbursunuz.



AK Parti milletvekili Ahmet Aydın ise İnce'ye cevaben şunları söyledi:



"28 Haziran’daki yemin töreninde bütün milletvekillerinin ismi zikredildi. Sayın Ekşi geçici başkan iken isimleri zikredildi ama siz kalkıp yemin etmediniz. Söz konusu isimlerin tutuklu olduğu burada okundu. Fiili ve hukuki bir durum söz konusu, yemin edemeyecekleri bir gerçek. Hiçbir makam mahkemelere emir ve talimat gönderemez."





