"Lütfen Milli Eğitim Bakanı sınav yapılana kadar televizyona çıkmasın"

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, hükümetin eğitim sistemini eleştirerek, "Lütfen Milli Eğitim Bakanı ve bürokratları televizyonlara sınav yapılana kadar çıkmasınlar" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Toğrul, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında hükümetin eğitim sistemini eleştirdi. Eğitim sisteminde yapılan açıklamaların Türkiye'de öğrencilerin ve ailelerin psikolojisini etkilediğini söyleyen Toğrul, "AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde eğitim sistemini kendi anlayışı doğrultusunda şekillendirip, kendi yaşam biçimine uygun bir hale getirmek için sürekli değişikliğe gidiyor. AK Parti döneminde en çok bakan değiştirilen bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı. Her gelen bakan mutlaka bir önceki sistem başka bir siyasi partiye aitmiş gibi bir öncekini yok sayan anlayışla sistemi eleştirmiş" dedi.

"Stresi artıracak açıklamalar yapıyorlar"



Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye'nin en önemli bakanlıklarından biri olduğunu söyleyen Toğrul, "Şimdi böyle bir bakanlık, bu konulardan uzak bir şahsiyete bırakılır mı. Öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin talebidir. Lütfen Milli Eğitim Bakanı ve bürokratları televizyonlara sınav yapılana kadar çıkmasın. Bu talebi bende Sayın Bakan'a duyurmak istiyorum. Çünkü her çıktığında öğrencilerde stresi arttıracak açıklamalar yapıyorlar. Üniversite sınavında da aynı şey yaşanıyor" diye konuştu.