Lusk hayatını kaybetti

Amerikalı "serbest stil" motosiklet şampiyonu Jeremy Lusk, Kosta Rika'da hafta sonunda bir akrobasi gösterisi sırasında düşerek ağır yaralanmasının ardından, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Yerel basının bildirdiğine göre, doktorlar, başkent San Jose'de hafta sonunda Ricardo Saprissa stadında 24 bin seyircinin izlediği "X Knight" (Şövalye Ekstrem) adı verilen yarışma sırasında, Lusk'ın yaklaşık 10 metre yükseklikten motosikletiyle düşmesinin ardından kafatasında kırıkla koma halinde hastaneye kaldırıldığını belirttiler.



ABD serbest stil motosiklet şampiyonu 24 yaşındaki Lusk'ın, önceki gece aniden kalbinin durduğunu ve tüm çabalarına karşın kalbi tekrar çalıştıramadıklarını belirten San Jose Calderon Guardia hastanesi nöroşirürji servisi şefi Dr Jorge Fernandez, sıradışı sporların ünlü ismi genç sporcuyu ne yazık kaybettiklerini kaydetti.



Sıradışı sporların olimpiyatı olarak kabul edilen "X-Oyunları"nın son düzenleneninde birçok madalya kazanan ve Transworld Motocross dergisi okuyucuları tarafından 2008'in "en iyi FMX pilotu" seçilen Lusk'ın ailesi, çocuklarını ambülans uçağıyla ABD'ye götürmeyi umuyordu.

