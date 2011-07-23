-LUNAPARK'TAKİ ÖLÜMLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINDA ANTALYA (A.A) - 23.07.2011 - Antalya'da lunaparkta görev yapan Özkan Kayhan'ın (24) ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. ''Typhoon'' isimli oyuncağın çarpması sonucu hayatını kaybeden 24 yaşındaki Özkan Kayhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan Fatih Polis Merkezi ekipleri, işletmenin müdür yardımcısı A.Ç. ve olayın meydana geldiği makinenin sorumlusu R.A'yı gözaltına aldı. ''Taksirle ölüme sebebiyet vermek'' suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç'nin polise verdiği ifade de Özkan Kayhan'ın kısa süre önce işe başladığını ve müşterilerin güvenliğinden sorumlu olduğunu söylediği öğrenildi. A.Ç'nin olayı tam olarak görmediği, ancak Özkan Kayhan'ın platform üzerinde ayağının kaymasıyla birlikte dengesini kaybederek müşterilerin oturduğu koltuğa ya da tutunduğu demire kafasının çarpmış olabileceğini ifade ettiği belirtildi.