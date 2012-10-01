Lunaparkta balerinin faciası!

Bursa'da Görükle Göçmen Konutlarında seyyar kurulan lunaparka gelen iki çocuk, bindikleri balerinin koltuğunun sökülmesi sonucu yere çakıldı. Yaralanan çocuklar birer hafta rapor aldı.

İHA'da yer alan habere göre; 29 Eylül Cumartesi günü öğle saatlerinde aynı mahallede oturan Haznedaroğlu Özkan İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencileri Ece Bektaş (12) ve Gizem Bağ (12), panayır alanına gitti. Seyyar kurulan lunaparkta gezen öğrenciler, balerine binmek istedi. Eğlenceli dakikalar geçiren öğrencilerin heyecanı kazayla noktalandı.

İddiaya göre, balerine bindikten sonra oturdukları koltuğun sökülmesi sonucu çocuklar yere düştü. Yüzünden ve kolundan yaralanan Gizem Bağ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gizem Bağ, "Biz ilk önce Ranger'e bindik. Daha sonra Crazy Dance'a bindik. Balerine bindik. Ondan sonra koltuk koptu ve benim üzerime düştü. Ben de hatırlamıyorum. Sonra ambulans geldi. Hastanede gözümü açtım. Röntgen çektiler, kan aldılar. Bir haftalık da rapor aldım" dedi.

Kazanın gözünün önünde olduğunu belirten anne Güllü Bağ ise, "Ben bire bir şahit oldum. Koltuk fırladı ters döndü. Arkadaşı Ece ufak sıyrıklarla kurtuldu. Benim kızım koltuğun altında kaldı. Bir an önce kaldırmaya çalıştılar. Ambulans geldi. Daha sonra hastaneye gittiler" diye konuştu.

İHA'da yer alan habere göre: Baba Necati Bağ ise, kazanın ardından işletme sahiplerinin olayı örtbas etmeye çalıştığını iddia etti.

'Kazadan sonrasını hatırlamıyorum'

Kazada Gizem ile birlikte yaralanan Ece Bektaş ise, "Balerine bindik. Balerin çok hızlanmıştı. Balerinle 3 tur döndük. Biraz alçalmıştı. Demirin altına girdik resmen. Orada arkadaşım kafasını sürttü. Daha sonra havalandı ve bu hale geldik. Ben çıktım. Arkadaşım koltuğun altında kaldı. Daha sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Balerindeki koltuğun cıvatalarının sökülmesi sonucu koptuğunu iddia eden baba Erhan Bektaş ise, sorumlulardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Benim çocuğum yaralandı. Yüzü gözü kan içinde kaldı. Koltuğun kilidi de açılmadı. Kazadan sonra bazıları, 'Sizde bir şey yok gelin yüzünüzü yıkayalım. Evinize gidin' demişler. Daha sonra bir arkadaşımız ambulans çağırmış. Ben olayı duyunca şok oldum. Şikayetçi olacağım. Hakkımı aramak için her yere başvuracağım" dedi.