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LUNAPARK EĞLENCESİ ÖLÜMLE BİTTİ TRABZON (A.A)

10 Eylül 2010 20:08

-LUNAPARK EĞLENCESİ ÖLÜMLE BİTTİ TRABZON (A.A) - 10.09.2010 - Trabzon'da çocuklarıyla lunaparka eğlenmeye giden genç kadın, bindiği elma kurdunun raydan çıkması sonucu düşerek hayatını kaybetti. Isparta'da görev yapan eşinin memleketi Trabzon'a bayram tatiline gelen Zühal Yiğci (30), çocukları Tunahan (9) ve Zeynep (8) ile Moloz mevkisindeki lunaparka gitti. Burada raylı elma kurduna çocuklarıyla binen Yiğci, aracın raydan çıkması sonucu düşerek başını kenardaki tel örgüye çarptı. Boynu kırılan Zühal Yiğci, kaldırıldığı Özel Imperial Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yiğci'nin çocukları ise kazada hafif yaralandı. Olayı haber alarak hastaneye gelen Yiğci'nin ziraat mühendisi eşi Mehmet Yiğci ile yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Zühal Yiğci'nin cesedi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü, olayda işletmecilerin ihmali olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

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