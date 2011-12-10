-Lüleburgaz'da silahlı saldırı: 3 ölü KIRKLARELİ (A.A) - 10.12.2011 - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eşinin babasının evini pompalı tüfekle basan kişi, 3 kişiyi öldürdü, bir kişiyi yaraladı. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan Salih D, eşi Filiz D'nin babası İsmet Dik'in Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'ndeki evine pompalı tüfekle geldi.Evdekilerin üzerine rastgele ateş açan Salih D, evdeki kayınpederinin kardeşleri Şakir Dik (46) ve Sabri Dik (44) ile komşuları Ali Çakan (31) ve Volkan Çadır'ı (30)yaraladı. İhbar üzerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Şakir ve Sabri Dik kardeşler ile Ali Çakan hastanede öldü. Yaralanan Volkan Çadır'ın tedavisi ise sürüyor. Salih D'nin, eşi Filiz'in evi terk etmesi sonucu kayınpederinin evini bastığı öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Salih D'nin yakalanmasına çalışılıyor. Olay yerinde yapılan incelemede 10 boş fişek ele geçirildi.