Lüleburgaz'da dere taştı, evleri su bastı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, derenin taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

Lüleburgaz\'da, yoğun yağış nedeniyle Ergene Nehri\'nin kolu olan Lüleburgaz Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Hürriyet ve Yıldırım mahallelerinde, dere kenarında bulunan 40\'a yakın evi su bastı. Bazı evlerde mahsur kalanlar olurken, belediye ekipleri, bölgede suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece olduğu Lüleburgaz\'da, gün içinde karla karışık yağmurun süreceğini belirtti.



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