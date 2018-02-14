T24 LogoT24 Logo
Gündem

Lüleburgaz'da 4 öğrenci yedikleri meyveden zehirlendi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, ağaçtan yedikleri meyveden zehirlenen 4 öğrenci hastanelik oldu

14 Şubat 2018 15:33

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, ağaçtan yedikleri meyveden zehirlenen 4 öğrenci hastanelik oldu.
Ne olduğunu bilmedikleri bir ağacın meyvelerini yiyen Durak İlkokulu\'nun 4 öğrencisi, kısa süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tadavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.Öğrencilerin koparıp yedikleri meyvelerden de numune alınarak tahlil için İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VahitKırklareli DHAKIRKLARELİnin LüleburgazNeDurakHastanedeTarım Müdürlüğüne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24