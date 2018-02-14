Lüleburgaz'da 4 öğrenci yedikleri meyveden zehirlendi

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesinde, ağaçtan yedikleri meyveden zehirlenen 4 öğrenci hastanelik oldu.

Ne olduğunu bilmedikleri bir ağacın meyvelerini yiyen Durak İlkokulu\'nun 4 öğrencisi, kısa süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tadavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.Öğrencilerin koparıp yedikleri meyvelerden de numune alınarak tahlil için İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gönderildi.