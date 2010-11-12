Lula da Silva: Dünya iflasa gidiyor

T24- Güney Kore'nin başkenti Seul'de başlayan G20 Zirvesi'nde Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, dünya ekonomisinin iflasa gittiğini ve ekonomilerini canlandırmak için zengin ülkelerin ihracattan çok ülkelerinde talebi artırmaları gerektiğini söyledi.



Brezilya lideri G20 Zirvesi'nde katılan liderleri uyardı



Luiz Inacio Lula da Silva, zengin ülkelerin tüketici talebini artırmamaları halinde, dünya ekonomisinin iflasla yüzleşeceğini söyledi.



Lula da Silva, zengin ülkelerin, ekonomilerini canlandırmak için, ihracattan çok, ülkelerinde talebi artırmaları gerektiğini belirtti.

Brezilya Cumhurbaşkanı ayrıca tüm ülkelere, bir kısır döngü halinde, tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.

G20 liderleri, küresel ekonomik büyümeyi sağlamak için ortak hareket etmenin yollarını tartışacak.

Zirvede gündemin başlıca maddelerinin, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerin ticaret açıkları arasındaki farkla, muhtemel "kur savaşlarının" önlenmesi oluşturuyor.

Son dönemde, başta Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bazı ülkelerin, ihracatlarını artırmaya yönelik ekonomi politikaları tepki çekiyor.

Bu politikaların başında da, kasıtlı olarak para birimlerinin değerlerinin düşük tutulması ve ticari avantaj peşinde koşulması geliyor.



ABD ve Çin'den 'birlikte çalışma' mesajı

G20 Zirvesi öncesi bir görüşme yapan ABD ve Çin liderleri ise ekonomik sorunların çözümü için birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, bu yolda Çin'le ilerleme sağladıklarını söyledi.

Barack Obama ayrıca ABD-Çin ilişkilerinin artık daha güçlü olduğunu belirtti.

Çin Cumhurbaşkanı Hu Jintao da, ABD'yle diyaloğu ve işbirliğini artırma sözü verdi.

BBC ekonomi muhabiri Andrew Walker ise yapılan son açıklamalara karşın, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in para birimlerine yönelik politikaların değiştirme konusunda tereddütlü olduklarını söylüyor.

Zoellick: Kur savaşı öngörmüyorum. Öte yandan Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, G20 Zirvesi öncesi BBC'ye yaptığı açıklamada, dünyanın lider ekonomileri arasında bir kur savaşı öngörmediğini ifade etti.

Ülkeler arasında gerilimler olduğunun doğru olduğunu söyleyen Zoellick, ülkelerin ulusal ekonomi korumacılığına kaymamalarının önemli olduğunu belirtti.

Zoellick ayrıca, ABD'nin cari açığı bir gösterge olarak ele almasının ve Çin'in iç pazardaki talebi artırmaya yönelik yapısal reformlarının, kur savaşlarının aksine adımlar olduğunun da altını çizdi.

Seul'de G20'ye protesto



Bu arada Seul'de, G20 Zirvesi'ni protesto eden bir kadın kendini yakmaya çalıştı.

Polis, bir kadının, zirvenin yapılacağı kongre merkezinin yakınında üzerine tiner dökerek, "G-20'ye karşıyım" diye bağırdığını belirtti.

Güvenlik görevlilerinin kadını engellediği, daha sonra sorgulamaya aldığı bildirildi.

