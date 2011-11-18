Lula da saçlarına veda etti

T24 - Gırtlak kanserine yakalanan eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, başını kazıttı ve ünlü uzun sakalını kesti.
Lula’nın yeni görünüşüyle eşi Marisa Leticia’nın şahsen ilgilendiği belirtildi. Sadece bıyık bırakan Lula’nın gırtlağında ekim sonunda tümör bulunmuştu.
Doktorlar, tümörün orta derecede agresif ve Lula’nın iyileşme şansının yüksek olduğunu belirtmişti. 66 yaşındaki eski devlet başkanı ilk kemoterapisini ay başında almıştı.
İkinci kemoterapiyi pazartesi alacak olan Lula’ya yeni yılda ışın tedavisi de uygulanacak.
Da Silva’nın ‘yoldaşlarından’ Venezuela lideri Chavez de kansere yakalanmasının ardından saçlarını sıfıra vurdurmuştu.