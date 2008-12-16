Lükste sınır yok!

Basra Körfezi'nin turizm cenneti Dubai'de 2010'da açılacak Palazzo Versace isimli otelin plajında dünyanın ilk alttan soğutmalı sistemi oluşturuldu.



Sistem sayesinde plaja gidenler güneşin ısıttığı kızgın kumlardan etkilenmeyecek. Bilgisayarla kontrol edilen soğutma boruları, aynı zamanda havuzun suyunun da belirli sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Ancak sistem "küresel ısınmaya" etki ederek iklim dengelerini bozacağı gerekçesiyle bazı gruplar tarafından eleştiriliyor.



Bir İngiliz turizm firmasının yetkilisi "Dubai, küresel ısınma gibi konulara karşı duyarsız kalan bir balon haline getirildi. Bu sorunları görmezlikten gelerek bir grup insanın rahatsız edici yaşam standardına göre her şeyin şekillendiğini görüyoruz" dedi.

Ancak Palazzo Versace otelinin sahibi olan şirketin başkanı Shoeil Abedian "Bu insanların talep ettiği lüks" diye kendini savundu.