Lüksemburg'ta kara panter görüldü

Fransa'nın kuzeybatısında birkaç haftadır izi sürülen bir kara panter bu hafta sonu Lüksemburg'un güneybatısında görüldü.



Lüksemburg polisi, Fransa'da izi sürülen ve son olarak eylül ayında Belçika'da görülen kara panterin, bu kez dün Belçika'nın Arlon kentine 20 kilometre ve Fransa'nın Longwy kentine 12 kilometre mesafede bulunan, Belçika ve Fransa'ya sınırdaş Bascharage belediyesinin sanayi bölgesinde görüldüğünü belirtti.



Polis sözcüsü Vic Reuter, "Panteri gördüğünü söyleyen bir kadının haber vermesi üzerine, bölgeye, yanlarında köpek bulunduran birçok devriye ile termal kamerayla donatılmış bir polis helikopteri yolladık" dedi.



Reuter, saatlerce süren ve sonuç vermeyen aramalara, dün öğleden sonra son verdiklerini söyledi.



Sözcü, ihbarı ciddiye aldıklarını çünkü panterin birkaç hafta önce, Lüksemburg'a komşu ülke Belçika'nın Ardenne bölgesinin en yoğun ormanı Anlier'de görüldüğünü kaydetti.



Kara panter, ilk kez 24 Ağustos günü Fransa'nın kuzeybatısındaki Meurthe-et-Moselle bölgesinde, Rehon belediyesinin ormanlarında yürüyüş yapan bir kişi tarafından görülmüş ve ihbar edilmişti.



Fransa vahşi yaşam ve av ulusal ofisi (ONCFS), hayvanın geçtiği bölgeden alınan ayak izinin, "büyük bir kedinin ve muhtemelen bir kara pantere ait" olduğunun belirlendiğini bildirdi.



ONCFS yetkilileri, bu ihbardan sonra, aralarında en inandırıcı olan bir doğa bilimleri öğretmeninin ihbarı da dahil 10 kadar ihbarın geldiğini söyledi



Yetkililer, sirkler ve hayvanat bahçelerinin yırtıcı hayvanlarından kaybolan olmadığını bildirmeleri üzerine, doğada görülen kara panterin kendisini besleyen bir kişinin evinden kaçmış olabileceğini ifade etti.



"Eğer söz konusu panter evde yetiştirildiyse hiçbir tehlike arz etmiyor" diyen yetkililer, "Çünkü insanlarla karşılaştığında kaçma eğilimi göstereceğini" vurguladı.

