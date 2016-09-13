Lüksemburg: Savaştan kaçan sığınmacıya Macaristan gibi duvar öreni AB’den atalım

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Macaristan’ın Avrupa’nın temel değerlerinde aykırı davranmaktan ötürü AB’den atılmasını istedi. Alman gazetesi Die Welt’e konuşan Asselborn, ''sığınmacılara geçişini engellediğini'' gerekçe göstererek Macaristan’ın geçici ya da en kötü durumda kalıcı biçimde AB’den çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ''AB’nin temel değerlerinin Macaristan tarafından ağır bir şekilde ihlalini kabul edemeyeceklerini'' belirten Asselborn, “Macaristan gibi her kim savaştan kaçan sığınmacılara karşı duvar örerse, ya da her kim basın ve adalet özgürlüğünü ihlal ederse AB’den dışlanmalıdır” dedi.

Asselborn, Macaristan’da sığınmacılara neredeyse ‘hayvan gibi davranıldığına’ dikkati çekti.

Avrupa’nın sığınmacı almasına karşı olan Macaristan, sığınmacıların girişini fiilen engelleyen ilk ülke olmuştu. Macaristan Başbakanı Victor Orban, sığınmacıların ülkesine girmemesi için çeşitli adımlar atmıştı. Sırbistan ve Hırvatistan sınırına çit ve duvar ören Macaristan, ülkeye yasa dışı girişi ve çitlere zarar vermeyi de cezalandıran yasalar getirmişti.

''Acımasızca davranıyor''

Çeşitli insani kuruluşları raporlarında, Macaristan’ın, ülkeden izinsiz geçmeye çalışan sığınmacılara acımasızca davrandığını açıklıyor. AB kurallarına göre bir ülkenin üyeliği diğer ülkelerin oy birliği ile dondurulabiliyor. AB, 2000 yılında Avusturya’da aşırı sağcı partinin hükümette yer alması sonrasında bu ülkenin AB’deki oy hakkını geçici olarak dondurmuştu.

Macaristan’da 2 Ekim’de yapılacak referandumda halka, sığınmacıların AB’nin kota sistemine göre ülkeye alınıp alınmaması sorulacak.

Macaristan'dan tepki gecikmedi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Lüksemburg’un "Macaristan Avrupa Birliği’nden atılmalı" çağrısına tepki gösterdi.

Szijjarto, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn'un, Macaristan’ın Avrupa’nın temel değerlerinde aykırı davranmaktan ötürü AB’den atılması talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Macar Haber Ajansına (MTI) konuşan Szijjarto, Macarların kimlerle beraber yaşamak isteyeceğine kendilerinin karar vereceğini belirterek, "Macarlar tarih boyunca Avrupa'yı korudu, şimdi de aynısını yapıyor. Macarlar 2 Ekim'de yasa dışı göç, Brüksel'in zorunlu kotası ve Jean Asselborn tipi insanlar hakkındaki fikirlerini beyan edecek. Bu hakkı ne Brüksel bürokratları, ne de Lüksemburg Dışişleri Bakanı alabilir" dedi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı'nın, Avrupa'nın güvenliğini ve kültürünü imha etmeye çalıştığını iddia eden Szijjarto, "Bugüne kadar da Jean Asselborn'un ciddiyetsiz bir karakter olduğunu biliyorduk. Brüksel'den sadece birkaç kilometre uzakta olduğu belli; sinirli, kibirli ve azarlayıcı. Macaristan'ı AB'den atmak istiyor ama kendisini ciddiye alınacak siyasilerin arasından çoktan attırdı. Bir nihilist gibi Avrupa'nın güvenliğinin ve kültürünün yok edilmesi konusunda hiç yorulmadan çalışıyor" diye konuştu.