Lüksemburg da 'soykırım' dedi

Lüksemburg Parlamentosu yayınladığı deklarasyonda, Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenilere 1915 yılında yapılan 'trajik olayların' bir 'soykırım' oluşturduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, Osmanlı Ermenilerine yayınladıkları taziye mesajları için teşekkür de edilen kararda, Türk yöneticilerin geçmişi ile yüzleşmeleri konusunda cesaretlendirildikleri belirtildi.

Hristiyan Demokratların (CSV) parlamento gündemine getirdiği tasarı diğer siyasi gruplardan da destek aldı.



'Barışma yolunda teşvik'

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Türkiye ve Ermenistan'ı barışma yolunda yeni adımlar atmaya teşvik ettiklerini belirtti.



Asselborn, 1915'te yaşananları 'soykırım' olarak tanımanın Türkiye'ye karşı düşmanca bir eylem olmadığını savundu.

Lüksemburg kararın ardından 1915'te yaşananları 'soykırım' olarak tanıyan 24. ülke oldu.