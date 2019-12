Lüks ürünler de krize boyun eğdi

Cartier'nin şık gerdanlığı alıcısını bekliyor







Paris'teki lüks mağazalar bu yılbaşı özellikle zengin Rus turistlerin eksikliğini hissetti



Japonya’da resesyon etkili oldu

Lüks tüketicinin gözdelerinden Louis Vuitton marka çanta

Parfümden deriye, mücevherden şampanyaya geniş bir portföyü kapsayan lüks ürünler piyasası da küresel krizin etkisi altına girdi. Ünlü markaların satışları belirgin şekilde düşerken sektörde işten çıkarmalar başladı.Kredi sigortalama şirketi Euler Hermes’ten Annie Girac, lüks ürünler piyasasının on yıllardır en ağır krizi yaşadığını belirtiyor. 2008 yılının Ekim ayından bu yana olumsuz gelişmelerin kaydedildiğine dikkat çeken uzmanlar, “bir yıl içinde Cartier ve Montblanc markalarıyla bilinen Richemont ile Vuitton ve Gucci markalarının sahibi LVHM gruplarının borsa değerlerinin yüzde 40’ını kaybettiğine” dikkat çekiyorlar.İtalyan Bulgari ve ABD’li rakibi Tiffany de krizden etkilenen firmalar arasında yer alıyor. Bulgari’nin kar marjı gerilerken Tiffany’de de yılın üçüncü çeyreğinde satışların düşüşü nedeniyle işten çıkarmalar gündeme geldi. Fransız CGT Sendikası’ndan Manuel Blanco, parfüm, kozmetik ve deri branşının krizden önemli ölçüde etkilendiğini belirtiyor. Sendikacı Blanco, 2008 yılı için sıfır büyüme tahmininde bulunan Fransız Chanel’in 200 çalışanının işine son verdiğini belirtiyor.Fransa’da yayımlanan “Le Parisien” dergisinin son sayısına konuşan Paris merkezli ünlü bir firmanın temsilcisi, “Noel günlerinde özellikle Rus zenginlerin eksikliğini duyduklarını” söylüyor. Fransız yöneticiye göre, “Avrupa başkentlerini her yıl Noel öncesinde dolaşan Rus süper zenginlerinin hanımlarının boşluğu fark ediliyor” diyor.ABD’li JP Morgan Bankası, 2009 yılı için daha karamsar öngörülerde bulunuyor. JP Morgan uzmanları, kriz öncesi yıllık yüzde 10’luk büyüyen lüks ürünler piyasasının yeni yılda yüzde 4 gerilemesini öngörüyor. Deutsche Bank uzmanları daha karamsar rakamlar ifade ediyor. Deutsche Bank, lüks ürünlerde düşüşün yüzde 15’i bulabileceğine dikkat çekiyor.Fransız Societe Generale Bankası’nın piyasa uzmanı Emmanuel Bruley des Varannes, krizin her ülke ve firmayı aynı ölçüde etkilemediğine işaret ediyor. Japonya, resesyonun ağır şekilde yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Gucci markasını da bünyesinde barındıran LVMH Grubu’nun Japonya’daki satışları yılın ilk 9 aylık döneminde yaklaşık yüzde 7 oranında düştü. Satışlarda canlılık sağlamak için yapılan fiyat indirimleri de etkili olmadı. Japonya’daki gelişme, Tokyo’da Vuitton ürünlerinin satıldığı mağazanın açılışının ertelenmesine neden oldu.Piyasa uzmanı Emmanuel Bruley des Varannes, İsviçre saat üreticilerinin de krizden önemli ölçüde etkilendiğini belirtiyor. İsviçreli saat firmalarının 2008 yılı Kasım ayı ihracatı bir önceki aya kıyasla yüzde 15 geriledi. Fransız şampanyası da azalan lüks tüketimden nasibini aldı. Fransa’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne şampanya ihracatı yüzde 17 oranında azaldı.Sofra aksesuarları alanında üretim yapan Christofle markası da zorluk yaşıyor. Christofle pazarlama müdürü Julien Rousseau, bir yandan üretimde kısıtlamaya giderken diğer yandan geleneksel her yılın başında yaptıkları fiyat artışından vaz geçildiğini belirtiyor. Piyasa uzmanı Emmanuel Bruley des Varannes, lüks ürünlerde fiyatlarda indirime gitmenin riskine dikkat çekiyor. Des Varannes, “indirime giden ‘ucuz marka’ şeklinde nitelendirilme riskiyle karşı karşıya. Bu, markanın imajını olumsuz etkileyecektir” diyor.