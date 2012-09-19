Lüks sitede haremlik selamlık kavgası

Onur Baştürk

(Hürriyet, 19 Eylül 2012)

Geçen ay Kocaeli Belediyesi’nin Karamür-sel Ereğli sahilinde kadınlara özel plaj yapması ve plajın etrafını 140 metrelik ahşap duvarla örmesi çok tartışılmıştı.

Belediye “halktan talep var” demiş, ahşap duvarın ise rahatsız edici bakışlardan kadınları koruma amacıyla yapıldığını belirtmişti.

Şimdilerde benzer bir harem selamlık tartışma İstanbul’un lüks sitelerinden birinde yaşanıyor.

Avrupa Yakası’nda, çevre yolunun hemen kenarında yükselen Finanskent’te.

Olayın özeti şu: Üç ay kadar önce site yönetimi sosyal tesislerde yer alan havuzun kullanımını karma ve ayrı saatler olarak ikiye ayırıyor.

Yani kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı kullanım saatleri veriliyor.

Ancak sitede oturanlar karara itiraz ediyor.

Kendilerine sorulmadan bu kararın alındığını söylüyorlar.

Bunun üzerine yönetim geri adım atıyor.

Ama bir hafta önce bir gece yarısı operasyonuyla bu kez havuzun camları siyah filmle kapatılmaya başlanıyor.

Bu operasyona tanık olan Finanskentliler tekrar ayaklanıyor.

Filmleri indiriyor ve yönetimle tartışıyorlar.

Bu kez site yönetimi havuz kullanımına dair bir anket yapıyor.

Yedi blokluk siteden sadece 282 kişinin katıldığı ankette karma saat isteyenler 200 kişi, ayrı saat isteyenler ise 82 kişi olarak çıkıyor.

Anket sonucunun yanına yönetim bir de açıklama iliştiriyor. Harem selamlık diye bir uygulama olmadığını, bir karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldıklarını ve havuzda sadece haftada 16 saatin karma saat olmayacağının altı çiziliyor.

Ancak site sakinleri hem ankete inanmıyor hem de anketle bu işin çözüleceğine...

Peki bundan sonra ne olacak? Sitede ev sahibi olan, aynı zamanda FİNSAD derneği kurucusu İlker Atamer’den

dinleyelim...

‘Kadın saati’ni basmayı düşünüyorlar!

İlker Bey sizce işin çözümü nedir?

Önce şunu söylemeliyim. Burada henüz ev sahiplerine tapu verilmediğinden kat ittifakı kurulamıyor ve kat mülkiyeti kanunu uygulanamıyor.

Uygulan-maması ne demek?

Kat malikleri denilen bir kurul vardır. Çoğunluğa göre karar alınır. Mesela havuz haremlik selamlık olsun mu meselesi gündeme gelir. Kat malikleri toplanır, buna karar verir. Şu anki yönetimde ise Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Kiptaş, Kalyon İnşaat ve İMKB Kooperatif temsilcileri var. Üç bin kişinin siteyi nasıl kullanacağına bu üç kişi karar veriyor.

Kararı onlar mı aldı?

Evet. Bire karşı iki oyla. Oysa kat malikleri toplanabilse ve yüzde 51 oyla bu karar çıksa saygı duyacağım. Ama böyle olmadı. Biz de bu gelişmeler üzerine dernek kurduk diğer site sakinleriyle.

Ne yapacaksınız dernek olarak?

Toplu dava açacağız.

Şimdilik uygulama yürürlükte değil. Ama görünen o ki, uygulanacak. O zaman ne olur?

Eğer bu uygulamayı başlatırlarsa kadın saatinde erkekler olarak topluca havuza gireceğiz!