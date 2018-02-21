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Lüks otomobilin zulasından suikast silahı çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, şüphe üzerine durduğu lüks otomobilin gizli bölmesinde suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ile 2 şarjör bulundu, sürücü ise gözaltına alındı

21 Şubat 2018 12:54

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da polis, şüphe üzerine durduğu lüks otomobilin gizli bölmesinde suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ile 2 şarjör bulundu, sürücü ise gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yunus Ekipleri, Seyhan ilçesi Çevre yolu otoban girişinde şüphelendikleri lüks otomobili durdurdu. Polis, araç içerisinde yaptığı aramada, teyp altındaki gizli zulada ruhsatsız Glock marka tabanca ve 2 şarjör ele geçirdi. Özel olarak yapılan bölme dikkatle inceleyen ekipler, araç sürücüsünü gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.

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