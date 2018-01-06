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Lüks otomobilde suikast silahı bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde yapılan aramada, suikast silahı buldu

06 Ocak 2018 22:38

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da polisin şüphe üzerine durdurduğu lüks otomobilde yapılan aramada, suikast silahı buldu.
Merkez Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi\'nde yol kontrölü yapan polis ekipleri, lüks bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın direksiyonunun yan tarafındaki zulada ruhtasız Glock marka tabanca ve bu silaha ait 15 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü polis merkezine götürüldü.
Polis silahın herhangi bir olayda kullanılıp, kullanılmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

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