-LÜKS OTELLERDEKİ İFTARLARI PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - Emek ve Adalet Platformu üyesi bir grup, israfa dikkati çekmek ve lüks otellerdeki iftarları protesto etmek amacıyla Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelin karşısında mütevazı iftar sofrası kurdu. Gruptakiler, otelin karşısına, ''İftar menü 316 TL, asgari ücret 658 TL'', ''İstanbul için utanç vakti'', ''İki ailenin bir otel iftarıyla bir aile bir ay doymak zorunda'' ve ''Burada israf var'' yazılı pankartlar astı. Yanlarında getirdikleri su, ayran, zeytin, hurma, domates, salatalık, helva, börek, pide, bulgur pilavı, yaprak sarması ve tulumba tatlısı gibi iftariyelikleri, kurulan yer sofrasına özenle yerleştiren gruptakiler, büyük kazanlarda da mercimek çorbası ve pilav yaptı. Grup adına açıklama yapan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, platform üyesi gençlerin ramazan ayıyla birlikte her Cumartesi günü lüks otellerdeki iftarları protesto edeceklerini söyledi. Eliaçık, lüks oteldeki bir iftar menüsü için bir kağıt toplayıcısının 6 gün çalışması gerektiğini belirterek, ''Bugün biz kağıt toplayıcılarını da, sokak çocuklarını da, Afrikalı kardeşlerimizi de çağırdık. Bu, Türkiye'de bir ilktir'' dedi. Somali'de son 3 ayda 5 yaşından küçük 29 bin çocuğun açlıktan öldüğünü kaydeden Eliaçık, ''Ramazan, sadece aç kalarak tanrıyı memnun etme değil, açlar ve yoksullarla ilgilenerek, onların halini anlayarak Allah'ı hoşnut etme ibadetidir. Bu ibadet son zamanlarda maalesef Türkiye'de unutuldu. Din, bir zengin eğlencesi, iftar bir zenginlik ve gösteriş vesilesi haline geldi. Biz özellikle salonlarda, otellerde, vakıf binalarında, şaşaa ve debdebenin olduğu yerlerde insanları iftar yapmamaya çağırıyoruz'' diye konuştu. Eliaçık, Ramazanın, kendini tutuş ve geriye çekiliş demek olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi: ''Lüksten, israftan, gösterişten, yalan ve kötü sözler söylemekten uzaklaşmamız lazım. Ramazanın ibadet olarak zaten özelliği bu. Bu ayda geriye çekilmeyeceksen ne zaman çekileceksin. Bu ayda israf, gösteriş, riya olur mu?'' -''BELEDİYELER, RAMAZANIN RUHUNU YANSITAMIYOR''- Belediyelerin ramazan etkinliklerini de eleştiren Eliaçık, ''Sultanahmet'te, Eyüp Sultan'da ramazan bir festival, iftar da bir eğlenceye dönüşmüş vaziyette. Biz buna itiraz ediyoruz. Belediyeler Ramazanın ruhunu tam olarak yansıtamıyorlar. Siyasi partilerin iftar programlarını iptal etmesi lazım. Otellerde, vakıflarda, derneklerde değil, mahallelerde, yoksulların evlerinde, sokaklarda iftar edilmesi lazım'' diye konuştu.