Lüks markaların sahtelerini Kızılay dağıtacak!

Tescilli Markalar Derneği’nin eski başkanlarından, perakendecilerin taklitle mücadelesini yapan hukukçu Vehbi Kahveci, markalardan aldığı onayla sahte ürünler yakılarak imha edilmeyecek, ihtiyaç sahiplerine verilecek

Habertürk'ten Esen Evran'ın haberine göre, bu yıl 23-24 Kasım tarihlerinde 16’ncı kez düzenlenen Perakende Günleri’nde kürsünün gündemi kâr baskısı, verimlilik artırma kaygısı ve dolar kuruydu ama sektörün önemli sorunlarından bazıları da kahve aralarının gündemi oldu.

Bunun için her mecrada destek aradı, bir dönem, “Pazarda gördüğünüz taklit ürünleri bize haber verin” diyerek ev kadınlarından da destek istedi.

DKNY, Levi’s, Lacoste, Adidas, Burberry, Cacharel, Diesel, Puma, Reebok gibi yabancı markaları temsil eden Tescilli Markalar Derneği’nin bir dönem başkanlığını da yapan Kahveci ile yıllar önce yaptığımız bir sohbette, yakalanan taklit ürünlerin yakılarak imha edildiğinden, oysa bu ürünleri ekonomiye kazandırmanın yolları olduğundan bahsedip neler yapılabileceğini konuşmuştuk. D

ün Perakende Günleri’nin düzenlendiği Lütfi Kırdar’da karşılaştığımız Vehbi Kahveci, “5 yıl süren çabalarım sonuçlanmaya başladı” dedi. Artık taklit ürünlerin yakılmayacağını, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını söyledi. Kahveci, bunun, çanta ve ayakkabıyı kapsamayacağını, sadece tekstil ürünleri için uygulanacağını özellikle vurguladı. “Çünkü çanta ve ayakkabıda markayı gizlemek mümkün olmuyor. Bu da marka sahibine zarar veriyor” dedi.

Peki süreç nasıl işleyecek?

Yakalanan ceketlerin, gömleklerin, tişörtlerin üzerindeki markalar ve etiketler kesilecek, yerine bu amaçla kurulan Vektör Marka Ofisi’nin etiketleri dikilecek. Ürün belki vitrindeki bin liralık bir tişörtün aynısı olacak ama üzerindeki marka “Vektör” olacak. Yakalanan tüm taklit tekstil ürünleri artık bu markayla Kızılay’a teslim edilecek. Kızılay da dağıtımı yapacak. Markaları ikna etmek zaman almış ama bir şey çok etkili olmuş. Vehbi Kahveci dedi ki,

“Yakılarak imha edilen ürünlerin video kayıtlarını markaların temsilcilerine gönderdik. Çok üzücü bir görüntü tabii. Hem emek, hem zaman, hem parasal kaynak. Bulduğumuz çözüm, üzerinde marka olmadığı için ürünün orijinalini üretenleri rahatsız etmeyecek. Aslında bir şerden hayır doğacak. Şimdi markalar teker teker onay veriyor. Yakında Kızılay teslimatlarımız da başlar.”

1.3 milyar dolarlık sahte tekstil

Dünyada 1 trilyon dolara ulaşan sahte ürün pazarının Türkiye’de yaklaşık 17.2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Pazar, lüks ürünler pazarındaki büyümeye paralel olarak büyüyor. Dünya genelindeki taklit, korsan ve kaçak ürün ticaretinin ekonomik büyüklüğü 1 trilyon dolara yaklaşmış durumda. Dünyada sahte ürünlerin yüzde 29’unu aksesuvar, yüzde 27’sini saat, yüzde 12’sini elektronik ve 8’ini giyim eşyaları oluşturuyor. Bu veriden hareketle 1.3 milyar dolarlık bir taklit giysi üretiminden söz edilebiliyor.