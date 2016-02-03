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Yaşam

'Lüks hırsızlık çetesi' operasyonunda mahalleye barikat kuruldu

Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü

03 Şubat 2016 12:59

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde lüks rezidanslardan hırsızlığa karıştıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Aydınevler Mahallesi'nde daha önceden belirledikleri 2 katlı binaya girmek isteyen polis ekipleri direniş ile karşılaştı. Evdekiler ve mahalleli polise taş ve cam bardak attı, sokak ortasında da barikat kurulup ateş yakıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Özel harekat polisleri eve girmeye çalışırken yine taş atılmaya devam edilince çevik kuvvet polisi gaz bombası atarak müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından polisler, evin demir kapısını kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada 3 LCD televizyon, 2 pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Evdeki 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. 

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