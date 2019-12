-LÜKS ARAÇLAR YOK SATIYOR İZMİR (A.A) - 13.12.2010 - Küresel krizin etkilerini üzerinden tamamen atamayan Avrupa ülkelerinin otomobil pazarlarında kan kaybı devam ederken, Türkiye'de binek otomobil satışlarının artması bir yana, ithalatçı firmaların lüks araçlara talebi karşılamakta güçlük yaşadığı, lüks araçların ''yok sattığı'' belirtildi. Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa İduğ, yaptığı açıklamada, Türkiye'de sadece otomobilde değil, tüm lüks tüketim mallarında kriz döneminde bir artış gözlendiğini, bunun bir ''ters orantı'' olduğunu belirterek, ''Yani, para olanda her zaman para var. Kriz döneminde de fırsatları daha iyi kullanıp avantajlı fiyatlardan faydalanıyorlar'' diye konuştu. Lüks otomobilin bu kadar satılmasının sebebini finansal güvence, yani ekonomik istikrar olarak gösteren İduğ, işadamlarının otomobil kiralamak yerine 60 ay gibi uzun vadelerle satın almayı tercih ettiğini söyledi. İduğ, şöyle konuştu: ''Bu istikrar devam ettiği sürece de bu satışlar giderek artar. 2011 yılı 2010'dan farklı olmayacak. Çünkü referandum sonuçları 2011'de de seçimlere yansıyacak gibi görünüyor. Ekonomi 2011'de de aynı şekilde devam eder. Hem binek otomobil, hem de lüks araç satışları asla düşmez. Ülkede alım kolaylığı olduğu takdirde daha fazla satış olacağı kesin. Finansal yapıdan kaynaklanan alım kolaylığının da bozulacağını sanmıyorum.'' Gelecek yıl genel seçimlerin yapılacağının hatırlatılması üzerine İduğ, ''Seçimler etkilemeyecek. Çünkü şu anda bankaların sendikasyon kredileri uzun vadeli. Uzun vadeli borçlanabiliyorlar, böyle bir krediye sahipler. Bu parayı satmak için tüketiciye kolaylık sağlamaya hazırlar. O açıdan 2011 yılında satışların giderek artacağını tahmin ediyoruz'' dedi. Lüks araç satışında geçen seneye oranla Türkiye'de yüzde 21'lik, İzmir'de yüzde 27'lik bir artış yaşandığını ifade eden İduğ, İzmir'deki artışın daha fazla olmasını şu sözlerle açıkladı: ''İzmirlinin öz sermayesinin yüksek olduğunu gösterir. İzmir, İstanbul ve Ankara ile kıyasladığımızda yapılan ticarette daha güçlü sermayeye sahip bir şehirdir. İzmir'de rant var. Bir de biraz korumacıdır, kendini sağlama almayı sever İzmirli işadamı ama varlıklıdır. İzmir Türkiye'de otomobil piyasasının yüzde 10'unu kapsar. Geçen yıllarda yüzde 8-9 idi, giderek arttı. Otomobil satışında İzmir her zaman en üst kademedeki ürünleri satın alan bir yerdir. Zengindir İzmir aslında. Lüks otomobillerin en çok satıldığı illerden bir tanesidir.'' Audi Distirübörü Eröz Otomotiv'in Satış Müdürü Murat Ozan Özçiçek de lüks segmentte ilk dokuz aylık dönemde ''olması gerekenden fazla bir satış olduğunu'' belirterek, ''Hatta ithalatçı firmalar Türkiye'deki bu satış adedini yakalayacak arzı sağlayamadılar'' dedi. Özçiçek, Audi, Mercedes ve BMW'de lüks segment (E), üst lüks segment (F), kompakt ve orta (C ve D) olmak üzere toplam 26 bin adet civarı bir satış yapıldığını aktardı. -''2011'DE OTOMOBİL SATIŞLARI BU YILA PARALEL GİDECEK''- Ozan Özçiçek, 2011 beklentilerine ilişkin soruya, ''Otomobil satışları bu yılla paralel gidecektir. Lüks segment pazar payını bir miktar daha artıracaktır. Belki 35-40 bin adetler konuşulacaktır. Ama kümülatifte büyük farklılık beklemiyoruz'' karşılığını verdi. Avrupa'da birçok ülkede lüks araç satışı düşerken Türkiye'de artmasının nedenlerinin sorulması üzerine Özçiçek, ''Rekabetçi fiyatlar ve hizmet kalitesindeki beklentilerin değişmesi. Sosyo ekonomik şartların gelişmesiyle artık bizim insanımız da belli bir bedeli bir ürüne verdikleri zaman karşılığında kaliteli hizmet bekliyorlar. Bahsi geçen otomobil markaları da insanların bu ihtiyaçlarına, isteklerine cevap veren markalar'' dedi. Özçiçek, lüks markalar yeni bir model çıkardığında bunların Türkiye'de hemen satılmasının nedenini ise insanların gelişen sosyo ekonomik şartlarla beraber bazı şeyleri öncelikli yaşamak istemeleri şeklinde açıkladı. Lüks markaların ciplerine ilginin nasıl olduğu yönündeki soru üzerine Özçiçek, ''Lüks ciplere de yoğun talep var. Hatta yok satıyor diyebiliriz. Biz şu anda talebi karşılayamıyoruz. Arzımız talebi karşılayacak noktada değil. Birçok müşterimize hemen teslim konusunda bazı zorluklar yaşayabiliyoruz. Burada hiç olmayan bir otomobili, müşterimizin isteklerine göre tasarladığımızda yaklaşık 10-12 haftalık bir süre içinde teslim edebiliyoruz. 2011'in çok daha iyi olacağını düşünüyoruz'' diye konuştu. Özçiçek, en çok satış yapan üç büyük markadan Mercedes'in toplam pazarda satış olarak bir miktar daha önde göründüğünü, çünkü Türkiye'deki motor seçeneklerinden dolayı vergi avantajı olduğunu belirterek, ''Mercedes'in de fiyatlandırma konusunda biraz daha avantajlı noktalarda bulunduğu bazı kasaları var'' dedi.