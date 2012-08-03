Lüks aracıyla tren yoluna uçtu

İstanbul Kadıköy’de kontrolden çıkan lüks bir otomobil, tren raylarına uçtu. Otomobili kullanan genç kız kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kadıköy Göztepe Perçem Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana gelen kaza görgü tanıklarının iddiasına göre şöyle gelişti:

Tulya Tutkun’un (21) kullandığı 34 VN O537 plakalı lüks otomobilinin, aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil beton bariyeleri aşarak Feneryolu üzerindeki Feneryolu ve Göztepe istasyonu arasındaki tren rayları üzerine uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak yaralı bayan sürücüyü araçtan çıkardı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralana Tutkun’u Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.



Lüks otomobil raylardan kaldırıldı



Kaza nedeniyle tren seferlerinde bir süre aksaklık yaşandı.

Kazaya karışan lüks otomobil, itfaiyenin yardımıyla demiryolundan kaldırıldı. Bu sırada otomobilin içten alev aldığını tespit eden itfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen genç kızın babası Altan Tutkun, kazaya, "Hızlı gelmiş, virajı alamamış. Yoldaki bariyerleri devirmiş, tren yoluna düşmüş. Allah’tan tren gelmiyordu. Kızımın sağlık durumu iyi" dedi.

Görgü tanıkları ise bayan sürücünün hızlı olduğunu belirterek "Park yerinden çıktıktan sonra birkaç saniye içinde hızı 80-100 km bulmuştu. Bir anda duvara daldı. Bayan sürücü araçtan çıktı"dedi.

Hastaneye kaldrılan Tutkun kısa bir süre sonra taburcu olurken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.