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Lüks araç çetesi İstanbul'da çökertildi

Çeteye yapılan operasyonda sahte evrakla yurt dışından getirilen 4 lüks araca el konuldu

17 Mayıs 2016 22:39

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Bulgaristan’dan sahte evrakla otomobil getiren 3 kişi gözaltına alındı. 

Zeytinburnu’nda bir iş yerini kullanan şebekenin Bulgaristan’a ait sahte ehliyet ve oturma izni düzenleyerek Bulgaristan’dan yabancı plakalı lüks araçları getirip Türkiye’de bu araçları almak isteyen vatandaşlara sattığı tespit edilmesi üzerine şebeke takibe alındı.

Hürriyet'in haberine göre, teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde Zeytinburnu’nda bulunan iş yerine düzenlenen operasyonda, şebeke lideri Ahmet U.’nun da arasında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda Bulgaristan tercümanlık bürosuna ait 3 kaşe, Bulgaristan noterine ait 1 kaşe, 1 adet gümrük muhafaza memurlarının kullandığı Türkiye’ye araç ile giriş kaşesi ele geçirildi. Operasyonda, yurt dışından sahte evrakla getirilen 4 lüks araca el konularak Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesindeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.

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