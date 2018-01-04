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Spor

Lukas Podolski Almanya'da kebapçı açıyor

Podolski, cumartesi günü açılışını yapacağı "Mangal Döner" isimli restoranda hayranlarıyla buluşacak

04 Ocak 2018 23:37

Galatasaray’da 2 yıl oynayıp taraftarın sevgisini kazandıktan sonra Japonya’nın Vissel Kobe takımına  transfer olan Lucas Podolski Almanya'nın Köln kentinde kebapçı açıyor. Podolski, cumartesi günü açılışını yapacağı "Mangal Döner" isimli restoranda hayranlarıyla buluşacak.

Köln'de 2017 haziran ayında dondurma dükkanı açan Alman yıldız, gıda sektöründe ilerlemeye devam ediyor. Türkiye'de kebaba olan yoğun ilgiden esinlenen Alman forvet, Köln’de çok sık uğradığı Mangal Döner ile ortaklaşa şube açma kararı aldı.

Lukas Podolski’nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek açılışa birçok önemli futbolcuyu da çağırdığı öğrenildi.

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