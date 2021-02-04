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Spor

Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde yok

04 Şubat 2021 18:41

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığından dolayı Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Gustavo, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında yer alamadı. Sarı lacivertli oyuncunun tesislerde tedavisi sürerken, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçında sahada yer alamayacak.

Gustavo'nun sakatlığının dizindeki ödemden kaynaklandığı, hareket kabiliyetini zorlaştırdığı için derbide oynayamayacağı ve birkaç maçı daha kaçırabileceği öğrenildi.

(DHA)

 

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