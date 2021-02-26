Luiz Gustavo'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçı kadrosunda olması beklenmiyor.

Luiz Gustavo dünkü antrenmanda da takımdan ayrı, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Böylece Brezilyalı yıldızın Trabzonspor maçında kadroya alınması yönünde umutlar neredeyse tamamen tükendi.



Filip Novak’ın dünkü idmanın tamamında takımla çalışması, yüzleri güldürdü. Samatta ile Sadık ise bel ağrıları nedeniyle antrenmana katılmadı. Ancak iki oyuncunun dinlendirildiği, durumlarının ciddi olmadığı öğrenildi.