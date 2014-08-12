T24 LogoT24 Logo
Spor

Luis Suarez’i satan Liverpool’da hedef Eto’o

İngiliz basınına göre forvet hattına takviye yapmak isteyen Liverpool, rotayı Samuel Eto'o'ya çevirdi

12 Ağustos 2014 14:59

Guardian gazetesine göre Liverpool Menajeri Brendan Rodgers, Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o ile kısa süreli bir kontrat imzalamayı planlıyor.

Luis Suarez'i 75 milyon sterlin karşılığında Barcelona'ya gönderen Liverpool, Uruguaylı golcünün forvet hattında bıraktığı boşluğu hala dolduramadı.

Menajer Brendan Rodgers, Southampton'dan Ricky Lambert'i kadrosuna katsa da forvet hattının hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeleri için yetersiz olduğunu düşünüyor.

Fransız forvet Loic Remy’nin sağlık kontrolünden geçememesi üzerine yeniden forvet arayışına başlayan Rodgers'ın gündemindeki son isim Samuel Eto'o.

Guardian gazetesine göre Liverpool yönetimi, Chelsea'nin serbest bıraktığı Kamerunlu golcüye kısa süreli bir sözleşme önermeyi planlıyor. Guardian, Eto'o'nun yüksek maaş talebinin de Liverpool'un gözünü korkutmadığını yazdı.

Zira Kırmızılar, Eto'o’yu kadrolarına katmaları halinde bonservis bedeli ödemeyecek. 

 

ETİKETLER

etoosamuelliverpoolchelseatransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24