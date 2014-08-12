Luis Suarez’i satan Liverpool’da hedef Eto’o

Guardian gazetesine göre Liverpool Menajeri Brendan Rodgers, Kamerunlu oyuncu Samuel Eto'o ile kısa süreli bir kontrat imzalamayı planlıyor.

Luis Suarez'i 75 milyon sterlin karşılığında Barcelona'ya gönderen Liverpool, Uruguaylı golcünün forvet hattında bıraktığı boşluğu hala dolduramadı.

Menajer Brendan Rodgers, Southampton'dan Ricky Lambert'i kadrosuna katsa da forvet hattının hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeleri için yetersiz olduğunu düşünüyor.

Fransız forvet Loic Remy’nin sağlık kontrolünden geçememesi üzerine yeniden forvet arayışına başlayan Rodgers'ın gündemindeki son isim Samuel Eto'o.

Guardian gazetesine göre Liverpool yönetimi, Chelsea'nin serbest bıraktığı Kamerunlu golcüye kısa süreli bir sözleşme önermeyi planlıyor. Guardian, Eto'o'nun yüksek maaş talebinin de Liverpool'un gözünü korkutmadığını yazdı.

Zira Kırmızılar, Eto'o’yu kadrolarına katmaları halinde bonservis bedeli ödemeyecek.