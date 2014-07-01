Luis Suarez’e Kosova takımından teklif

FIFA üyesi olmayan Kosova takımı Hajvalia, İtalyan futbolcu Giorgio Chiellini'yi ısırmaktan 9 milli maç ve 4 ay futboldan men cezası alan Luis Suarez'in kendilerinde oynaması için teklifte bulundu. Yıldız futbolcuyu 4 aylığına kiralamak için Liverpool'a 30 bin, 27 yaşındaki golcüye de aylık bin 500 euro teklif etmeye hazırlanan Hajvalia yönetimi “Belki onun için komik bir rakam ancak elimizden gelenin en iyisi bu” dedi.

‘Komik bir teklif ama...’

Geçen sezon Kosova Kupası'nı müzesine götüren Hajvalia'nın teknik direktörü Xhavit Pacolli, Kosova'nın Sport Plus gazetesine yaptığı açıklamada, "Kosova henüz FIFA üyesi olmadığı için Suarez'in 4 ay boyunca burada oynamasında bir sakınca olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden teklifimizi Liverpool'a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcuyu 4 aylığına kiralamak için Liverpool'a 30 bin, 27 yaşındaki golcüye de aylık bin 500 euro teklif etmeye hazırlanan kulüp, "Belki onun için komik bir rakam ancak elimizden gelenin en iyisi bu. Teklifimizi kabul ederse burada çok iyi karşılanacağına şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Suarez özür diledi

Liverpool'un Uruguaylı golcüsü, Twitter hesabından gönderdiği mesajla, ısırdığı Chiellini ve uluslararası futbol camiasının kendisini affetmesini istedi.



27 yaşındaki futbolcu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Evimde ailemle geçirdiğim birkaç günden sonra hem sakinleşme hem de 24 Haziran'daki İtalya-Uruguay maçında yaşanan olayı gözden geçirme fırsatım oldu. Olay sonrası yapılan değerlendirmeler ve çelişkili açıklamalar bir kenara bırakıldığında, meslektaşım Giorgio Chiellini'nin, benimle girdiği mücadelede ısırıkla sonuçlanan fiziksel bir acıya uğradığı gerçektir. Bu yüzden derin pişmanlık duyuyorum. Giorgio Chiellini ve tüm futbol ailesinden özür diliyorum. Böyle bir olayın bir kez daha tekrarlanmayacağına dair kamuoyuna söz veriyorum."

Chiellini ise Suarez'in özrüne, Twitter hesabından, "Yaşananların hepsi unutuldu. Umarım FIFA cezanı düşürür" mesajıyla karşılık verdi