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Spor

Luis Suarez'in yeni adresi Juventus

02 Eylül 2020 10:16

Barcelona'nın Uruguaylı forveti Luis Suarez'in Juventus ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Juventus, Luis Suarez ile her konuda anlaşma sağladı.

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın gelecek planlarında yer almadığını bildirdiği Suarez'in Juventus ile her konuda el sıkıştığı belirtilirken, kulüplerin görüşmelere devam ettiği anlaşıldı.

Uruguaylı futbolcu, 2014 yılında transfer olduğu Barcelona ile 283 maça çıkıp 198 gol kaydederken, 4 kez La Liga ve 1 kez Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

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