'Luis Suarez Dünya Kupası'nda birini ısırır mı?' bahsi 1'e 175 kazandırdı!

Uruguaylı Luis Suarez’in İtalyan rakibi Giorgio Chiellini’yi ısırmasına bahis oynayanlar 1’e 175 kazandı.

Dünya Kupası’nda Uruguay'ın İtalya'yı 1-0 yenerek 2. tura yükseldiği maçta Luis Suarez, bir pozisyonda ikili mücadeleye girdiği İtalyan savunma oyuncusu Giorgio Chiellini'yi ısırdı.

Dünya Kupası'ndan hemen önce uluslararası bahis büroları tarafından açılan ilginç bahislerden biri de "Luis Suarez, Dünya Kupası'nda birini ısıracak mı?" şeklindeydi.

Bahis büroları, daha önce Premier Lig’de rakibini ısırdığı için ceza alan Suarez'in birini ısırmasına 1'e 175 şeklinde bir oran açıklamıştı.

Suarez'in 'ısırığına' para yatıran bahisçiler, Uruguay - İtalya maçının ardından paralarını 175 katına katladı.