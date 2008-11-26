'Luis sona yaklaşıyor'



Fenerbahçe'nin Porto karşısında aldığı yenilgi dış basında da geniş yer buldu. İspanya'nın El Pais gazetesi, 'UEFA umutları dahi az' dediği teknik direktör Luis Aragones için, "Türkiye macerası bitiyor" yorumunda bulundu.





Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Portekiz'in Porto takımına 2-1 yenildiği maçla ilgili Portekiz ve İspanyol basınında yer alan yorumlarda, sarı-lacivertli takım eleştirilirken, Porto'nun gollerini atan Lisandro'ya övgüler yağdırıldı.



Portekiz spor gazetelerinden Abola'nın internet sayfasında yer alan haberde, ''Lisandro, İstanbul'da tur atlamaya değer'' başlığını atarken, Arjantinli futbolcunun iki golünün Porto'ya turu getirdiği ifade edildi.



Record gazetesi, ''Ejderhalar ilk 16'ya kalmayı garantiliyorlar'', Diario de Noticias, ''Lisandro ve Hulk, Fenerbahçe defansını yıkıyor'', Publica da, ''Lisandro, yarım saatten az bir sürede Porto'yu bir üst tura yerleştiriyor'' başlığını attı.



Basından övgü alan teknik direktör Jesualdo Ferreira'nın, ''Futbolcular mükemmel oynadı. Şimdi mutluluk zamanı'' sözleri ön plana çıkarıldı.



Öte yandan Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones ile futbolculardan Daniel Güiza ve Josico'dan dolayı İspanyol basını da maça geniş yer ayırdı.



Marca gazetesi, ''Luis ve Güiza'nın Avrupa rüyasında nokta ve son'' başlığını attı. Gazete, Fenerbahçe'nin beklenenden uzak bir futbol oynadığını belirterek, ''UEFA Kupası'na katılabilmek için Osmanlılar Kiev'de kazanmak zorundalar'' denildi. Güiza'nın şansız bir gece geçirdiği, sarı lacivertlilerin, sinir, kötü oyun ve defans hataları ile maçı kaybettiği savunuldu.



AS gazetesi de, ''Luis hala UEFA'ya gitme ümidini taşıyor'' ifadesini başlığında kullanarak, Porto'nun erken goller bulup, maçın kararını verdiğini yazdı.



Günlük gazete El Pais ise, İspanyol çalıştırıcı Luis Aragones'in "Türkiye Macerası"nın sona yaklaştığı yorumunu yaparken, alınan yenilgi ile Fenerbahçe'nin UEFA'ya devam etme şansının bile çok zor olduğunu yazdı.



