'Luis sona yaklaşıyor'

Fenerbahçe'nin Arsenal karşısında aldığı 5-2'lik farklı yenilgi İspanya basınında da geniş yer buldu.



Teknik direktör Luis Aragones'in Fenerbahçe macerasının bitmek üzere olduğuna vurgu yapılırken, AS gazetesi, 'Luis'e çıkış kapısı göründü' ifadesini kullandı.



İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe'nin Arsenal'e 5-2 yenilmesine geniş yer ayırırken, farklı yenilgiyle Aragones'in Türkiye'deki macerasının sonuna yaklaşıldığı savunuldu.



''Arsenal, Luis'i gömüyor'' ve ''Cesc (Fabregas), Luis'i uçurumun kenarına koyuyor'' başlıklarını atan Marca gazetesi, ''Fenerbahçe, 15 maç sonra sahasına yeniliyor. Osmanlıların defansı bir felaketti'' yorumunda bulundu. Gazete, ''Luis'in Avrupa-Asya macerası, evinde Arsenal karşısında aldıkları korkunç bozgundan sonra sona doğru yaklaşabilir'' ifadelerini kullanarak, Fenerbahçe'nin aldığı yenilgiyle hemen hemen Şampiyonlar Ligi'nden elendiği ve artık lige yöneleceği savunuldu.



AS gazetesi de, ''Fenerbahçe'nin orta sahanın ortası ve kale arasındaki güvenlik koridoru Luis'i ip üzerine koyuyor'' başlığını atarak, Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana orta sahanın ortası ile kale arasına büyük boşluklar bırakıp golleri hep buradan yediğini belirtti.



''Fenerbahçe, Ikea'nın (Mağazanın büyük giriş kapısı) girişine benziyordu'' yorumunda bulunan AS, alınan farklı yenilginin Luis'e ''çıkış kapısını gösterdiğini'' iddia etti.



Gazete, ''Fenerbahçe'de kalacağım'' diyen Güiza için de, ''kimbilir belki de gitmeli'' değerlendirmesini yaptı.



Sport gazetesi ise ''Cesc'in Arsenal'i Luis'i derin uçurumun kenarına koyuyor'' derken, gol yağmurundan sonra önümüzdeki saatlerde Aragones'in görevine son verilebileceğini ileri sürdü.



Diğer ulusal gazetelerden El Pais gazetesi, ''Cesc, Luis Aragones'i zora sokuyor'', ABC, ''Arsenal, Fenerbahçe'ye zalimce davranıyor ve Aragones'i hemen hemen kovdu'', El Mundo, ''Cesc'in Arsenal'i, Aragones'i hassastan daha zor durumda bırakıyor'' ifadelerini kullandı.